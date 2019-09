Google Translate: fans escriben Verónica Castro en traductor y arroja polémico resultado [FOTOS]

Nuevamente Google Translate fue criticada, en esta oportunidad gracias a que involucró a la cantante y actriz, Verónica Castro. Un seguidor de la mexicana no escatimó en traducir el nombre de la artista en el traductor, sin sospechar el resultado que se viralizaría en Colombia, España y Estados Unidos.

Luego de las series de especulaciones que se armó en torno a la vida sentimental de la cantante, Verónica Castro rompió su silencio y negó que sea ella la mujer con la que Yolanda Andrade se casó simbólicamente hace años en Ánsterdam. “Nunca me he casado, si no lo hice con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda”, desterrando la idea de ser lesbiana.

La protagonista de la primera temporada de “La Casa de las Flores” reveló que sus hijos no le han dicho sobre ese tema; sin embargo, no le parece gracioso que la involucren en esto a sus 67 años de edad. Por tal motivo, un usuario de Google Translate decidió buscar en Internet noticias sobre su cantante favorita y encontró un texto en inglés.

Inmediatamente, el joven no dudó en utilizar la aplicación de Google Translate para traducir el texto, pero en el nombre de Verónica Castro encontró un grave error que le hizo perder la paciencia. Por tal motivo, el usuario no dudó en compartir el polémico resultado en Facebook, el cual provocó la ira de miles de usuarios.

“Nicola Castro” es la palabra que arrojó Google Translate para ‘trolear’ a la protagonista de “Rosa salvaje” en el idioma urdu al español. De inmediato, sacaron varias capturas de pantalla a la aplicación para publicarlo en redes sociales.

Si quieres conocer el nuevo ‘fail’ de Google Translate que involucra a Verónica Castro, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

¿Verónica Castro se casó con Yolanda Andrade en Ámsterdam?

Google Translate canta “Aserejé” y hace bailar al mundo

¿Te acuerdas del “Aserejé”? Esta popular canción del trío español “Las Ketchup” acaba de ser parodiada por Google Translate y el video se ha hecho viral en YouTube, ya que el resultado no es tan malo como se hubiera esperado, incluso ha hecho bailar a miles. ¡Tienes que verlo!

Como se sabe, Google Traductor posee la función “Escuchar”, una característica que permite a los usuarios de Google Translate conocer la correcta pronunciación de una palabra o frase en un idioma extranjero.

Precisamente, esta opción es la utilizada por un sinnúmero de yuotubers para crear divertidas parodias con Google Translate, la última de ellas involucra al popular tema “Aserejé” que estuvo de moda en 2002.

Google Translate canta tema de Bob Esponja

Google Translate lo ha vuelto a hacer. Esta vez la robótica vozde la herramienta de Google ha emocionado a miles de cibernautas cantando el tema del recordado dibujo animado Bob Esponja.

Todos alguna vez en su vida han cantado el popular “¿están listos chicos?”, parte de la canción que se convirtió en un coro en cada escuela de Latinoamérica. Google Translate, con su función llamada “Escuchar”, logró revivir las melodías del “fondo de bikini”.