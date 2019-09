Google Translate: escriben Khloé Kardashian en traductor y resultado enfurece a fans [FOTOS]

Google Translate la ‘troleó’ de la peor forma. Tras su escandalosa separación con el basquetbolista Tristan Thompson, Khloé Kardashian volvió a estar en el ojo de la tormenta por el uso excesivo de Photoshop que somete a sus fotografías en Instagram. Un usuario escribió su nombre en el traductor, sin imaginar que sería burlada de la peor forma. ¿Cómo fue la broma pesada? Entérate de todo en esta nota.

Khloé Kardashian es una socialité, empresaria y presentadora de televisión que disfruta de su soltería, luego del escándalo por infidelidad que protagonizó su ex pareja, el basquetbolista Tristan Thompson.

Esta vez, uno de los seguidores de Khloé Kardashian escribió su nombre en Google Translate, sin imaginar que un error garrafal del traductor se volvería viral en las redes sociales. Las búsquedas de los fanáticos se incrementaron en los últimos días gracias a los excesivos retoques estéticos que le ocasionaron infinidades de críticas.

Tal y como se logra ver en las imágenes difundidas en Facebook, luego de colocar en Google Translate el nombre de Khloé Kardashian del idioma urdu al español, un inesperado resultado se robó la atención de miles de usuarios.

“Kurdos abiertos”, es el polémico resultado que arrojó Google Translate. Según los medios internacionales, Tristan Thompson quiere reconquistar a la madre de su hija y nada menos habría gastado casi 500 mil dólares en un Porsche.

Si quieres comprobar tu mismo el nuevo ‘fail’ de Google Translate que involucra a Khloé Kardashian, entonces tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.