Facebook: Mujer se enteró lo que hacen su esposo e hijo cuando ella no está en casa usando cámaras [VIDEO]

Facebook explotó con este video viral, que muestra lo que hacen un hombre, junto su hijo, cuando su esposa está fuera de casa. La mujer decidió colocar una cámara de seguridad para observar lo que hacía su familia en su ausencia y al revisar las grabaciones quedó atónita.

Tras recurrentes quejas de los vecinos por extraños sonidos provenientes de su casa, cuando su hijo y su esposo se quedaban solos, una mujer no tuvo mejor idea que instalar una cámara de vigilancia para conocer el origen de estos molestos ruidos. Después de ver los videos no tuvo mejor idea que compartirlos en diversas redes sociales para que todos supieran la verdad.

En los primeros segundos del video que se hizo viral en Facebook se puede apreciar al padre disfrazado de Chewbacca tocando un clarinete y al niño vestido como el maestro Yoda agarrando dos cucharas de madera mientras hace la ‘percusión’ con un horno. Ambos interpretar la recordada canción de la cantina de Mos Eisley.

Tan solo unos instantes después, en otra escena del mismo video se ve a los dos tocando la famosa pieza musical ‘Gonna Fly Now’ de Bill Conti, conocida también por ser el tema principal de la saga de ‘Rocky’.

Luego de la publicación del clip, tanto el padre como el hijo se hicieron famosos en redes sociales. Además de estas escenas, ambos tienen gran cantidad de interpretaciones de distintas canciones que también se ha vuelto virales en distintas redes sociales.

Esta divertida grabación no tardó en generar todo tipo de reacciones entre miles de usuarios, quien no dudaron en dar su opinión al respecto. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Qué divertido video, eso es ser un gran papá”, “Cuánto talento tienen ambos, podría hacer una banda musical”, “Qué duo tan talentoso, me hubiera gustado tener un papá así”, entre otros.