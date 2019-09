Joven se disfraza de astronauta para hacer ‘caminata lunar’ y denunciar los baches en su calle [VIDEO]

Recibió las felicitaciones de miles. Un joven se volvió ‘famoso’ tras la publicación de un video viral en Facebook, el cual muestra su ingeniosa idea para denunciar los problemas que existen en su barrio ubicado en la India, y decidió llevar un disfraz de astronauta.

El muchacho identificado como Baadal Nanjundaswamy, es un artista callejero y estaba cansado de los baches que las autoridades de la ciudad de Bangalore, capital del estado indio de Karnataka, no podían reparar.

Por ello, quiso realizar una parodia del ‘camino lunar’ en los baches que se encontraban en el pavimento y se fabricó un traje de color plateado similar a los que usan los astronautas, y filmó con ayuda de sus amigos.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, el joven caminó por la pista de noche para evitar el tráfico, mientras enseñaba los gigantescos huecos que había en el lugar, que parecía dar el aspecto de los cráteres en la superficie de la Luna.

“Toda la cosa fue filmada con la cámara de un celular, no se usaron luces adicionales. Así que, obviamente no esperaba que resultase de semejante manera”, manifestó Nanjundaswamy en una entrevista para The Indian Express.

Además, comentó que grabaron en dos horas y necesitaron las luces de un vehículo para que diera un ‘efecto dramático’ a la producción del protagonista del viral de Facebook, quien invirtió unos 110 dólares.

Las imágenes fueron publicadas por el muchacho en su cuenta de Facebook y Twitter, logrando más de un millón de reproducciones, asimismo, consiguieron que los funcionarios públicos reaccionen y mejoren las calles.

Mira aquí el video viral de Facebook: