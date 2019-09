Hombre se disfraza del Spider-man de Tom Holland y detiene a ladrón de celulares [VIDEO]

En Instagram se ha viralizado un video que tiene como protagonista principal a un hombre que se disfrazó del Spider-man de Tom Holland y detuvo a un ladrón que le había robado el celular a una mujer. El hecho ocurrió en Chile y gracias a las redes sociales se volvió tendencia en México, Estados Unidos y España.

Según detalla Upsocl, el protagonista de este video viral publicado en Instagram se llama Renato Avilés, un hombre nacido en Ecuador, pero que radica en Chile desde hace mucho tiempo y que se gana la vida bailando como Spider-man en las calles.

Todos los días, este hombre suele sorprender con sus pasos de baile a los miles de transeúntes en Santiago, quienes incluso le piden fotos, ya que su traje de Spider-man les hace recordar a Tom Holland, el actor que interpreta al arácnido en el UCM.

Hace algunos días, este hombre se ganó el respeto de miles de cibernautas en las redes sociales, especialmente Instagram, luego de que detuviera a un ladrón que le había arrebatado su celular a una mujer.

“Hablé con mi amigo que estaba al lado y le digo ‘¿Qué hago?¿Voy nomás?’ y me dice ‘agárralo’, y lo agarré nomás (…) yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia”, sostuvo el hombre.

“Ella estaba muy nerviosa al principio, me agradeció, yo no la dejé sola hasta lo último, porque tuvimos que esperar a Seguridad Ciudadana, después a Carabineros”, añadió el protagonista de este video viral publicado en Instagram.

Luego de ver las imágenes, miles de usuarios en Instagram felicitaron a este hombre, quien se ha convertido en un digno Spider-man, incluso algunos dicen que debería reemplazar a Tom Holland. ¿Tú qué piensas?