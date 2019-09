Google Translate: ‘Quico’, personaje de Carlos Villagrán, es la nueva ‘víctima’ del traductor [FOTOS]

Polémico resultado. Google Translate vuelve a estar en el ‘ojo de la tormenta’, en esta ocasión por ‘trolear’ de forma épica a ‘Quico’, el personaje que Carlos Villagrán interpretó en ‘El Chavo del ocho’. El resultado que arrojó el traductor enojó a los fans de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), quienes lo consideraron una burla. ¿Qué pasó? Te lo vamos a contar.

El personaje de Quico es un niño de 9 años y vive en la vecindad junto a su madre, conocida como ‘Doña Florinda’. A su corta, perdió a su padre, un oficial de la Armada de México y falleció cuando su barco naufragó y fue devorado por un feroz animal marino.

Sin embargo, detrás del travieso menor se encuentra Carlos Villagrán, ya que a pesar de los años se mantiene vigente actuando como ‘Quico’, quien fue creado por el recordado mexicano, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, para la serie de televisión ‘El Chavo del Ocho’.

Por ello, uno de sus seguidores aprovechó la oportunidad de buscar información sobre los capítulos de su programa favorito, sin imaginar que terminaría descubriendo el terrible error que cometió Google Translate.

Al principio, colocaron el nombre de ‘Quico’ en Google Translate y el resultado que obtuvieron de la aplicación fue “químico” en el idioma portugués al español. De inmediato, hizo varias capturas de pantalla a la aplicación para publicarlo en redes sociales.

Las imágenes de la frase de Google Translate generó la indignación de los fanáticos de ‘El Chavo del Ocho’ y no dudaron en dejar sus comentarios en Facebook y Twitter, donde se volvieron virales.

En esta nota te dejamos las imágenes del controversial resultado que lanzó Google Translate, con respecto a su víctima, el adorado ‘Quico’, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video viral que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate hace divertida interpretación de “Movimiento naranja”

Google Translate tiene una nueva “víctima”, en esta ocasión cantó la canción viral del momento, nos referimos a “Movimiento naranja”, el spot publicitario de un partido político de México que tiene como protagonista a Yuawi López, un niño que en pocos días se ha ganado miles de seguidores en YouTube.

Aprovechando la popularidad de este tema, un usuario de YouTube decidió que Google Translate cantara la canción del “Movimiento Naranja” y su video ya tiene miles de reproducciones en esta plataforma.

Google Translate canta opening de Digimon

Google Translate vuelve a sorprender a sus usuarios con una insólita versión de un conocido tema de anime, nos referimos a ‘Digimon’. Se trata de “Si tú lo deseas”, opening del popular programa que ha traído recuerdos de infancia a muchos.

“Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal”, dice la letra de la canción de ‘Digimon’, cantada por la voz robótica del Google Translate.

La “Cumbia del Marcianito” fue cantada por Google Translate

¿Has escuchado la “Cumbia del Marcianito 100% real”? Google Translate cantó, con su peculiar voz, esta pegajosa cumbia compuesta por el músico argentino Antonio Ríos y el resultado de este experimento es una canción tan épica que se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter y sobre todo YouTube. ¡Tienes que escucharla!

Aunque la mayoría de cibernautas la conoce como la “Cumbia del Marcianito”, lo cierto es que esta canción que acaba de interpretar Google Translate se llama “Nunca me faltes” y es una cumbia muy popular en Argentina, aunque gracias al “meme” se viralizó en toda Latinoamérica.

Google Translate interpreta “Gangnam Style” y curiosa versión se viraliza

Google Translate se ha vuelto “famoso” en las redes sociales por dos razones: sus recurrentes errores de traducción y su forma de interpretar, y en ocasiones “destruir”, canciones de moda, en esta ocasión le tocó el turno al “Gangnam Style”, el tema que llevó a la cima a PSY y que en Latinoamérica se le conoció como el “Baile del Caballo”.

Aunque ya no es tan popular como hace algunos años, lo cierto es que el “Gangnam Style” del cantante surcoreano PSY fue durante mucho tiempo el video con más reproducciones en YouTube, puesto que ahora ocupa “Despacito” de Luis Fonsi, que también ha sido cantado por Google Translate.

Google Translate canta “Amorfoda” de Bad Bunny y es viral

¿La oíste? Los fanáticos del puertorriqueño “Bad Bunny” están sumamente disgustados con Google Translate, nombre oficial de Google Traductor, ya que habría destruido el último éxito de este cantante de trap y reggaetón, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio.

Si bien el video de Google Translate cantando “Amorfoda” de “Bad Bunny” no tiene la misma cantidad de vistas que el video original (más de 15 millones en YouTube) si ha sido visto por miles de usuarios.