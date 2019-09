Google Translate troleó a ‘John Wick’ de forma insólita y miles enfurecen al saberlo [FOTOS]

Miles de usuarios de redes sociales quedaron sumamente sorprendidos al descubrir que Google Translate troleó de la peor forma posible a uno de los personajes más sanguinarios que existen en el cine, nos referimos a John Wick, el asesino que es interpretado por Keanu Reeves. Tal como se reveló en Facebook, la herramienta de traducción arrojó un inesperado resultado al colocar el nombre de ‘El hombre de la bolsa’. Lo más insólito de todo es que lo confundió con una reconocida marca de licores.

John Wick, personaje interpretado por Keanu Reeves, se ha convertido en uno de los personajes más respetados por los fanáticos, debido a las películas de acción que tiene, las cuales son algunas de las más taquilleras del mundo. Google Translate no tuvo mejor idea que ‘trolear’ a este personaje y lo confundió con una reconocida marca de licores. El hecho no pasó desapercibido y se ha vuelto tendencia en México, España y Estados Unidos.

Un joven fanático de dicho personaje de acción utilizó Google Translate y se percató que al colocar ‘John Wick’ en dicha plataforma, surgirá un resultado muy peculiar que hace alusión a una reconocida marca de wisky.

Así es, al colocar ‘John Wick’ e intentar traducirlo de Urdu al Español obtendrás como resultado “John Walker”. Miles de usuarios de Facebook afirmaron que este resultado hace alusión a la marca de licores Johnnie Walker, con la cual Google Translate habría confundido a dicho personaje.

¿No lo crees? En la parte superior te dejamos algunas capturas de la insólita ‘troleada’ que hizo Google Translate a John Wick, el letal asesino que volverá a las pantalla del cine en el año 2021 con la cuarta entrega de la saga de acción.

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate tiene una nueva “víctima”, en esta ocasión cantó la canción viral del momento, nos referimos a “Movimiento naranja”, el spot publicitario de un partido político de México que tiene como protagonista a Yuawi López, un niño que en pocos días se ha ganado miles de seguidores en YouTube.

Aprovechando la popularidad de este tema, un usuario de YouTube decidió que Google Translate cantara la canción del “Movimiento Naranja” y su video ya tiene miles de reproducciones en esta plataforma.

Google Translate vuelve a sorprender a sus usuarios con una insólita versión de un conocido tema de anime, nos referimos a ‘Digimon’. Se trata de “Si tú lo deseas”, opening del popular programa que ha traído recuerdos de infancia a muchos.

“Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal”, dice la letra de la canción de ‘Digimon’, cantada por la voz robótica del Google Translate.