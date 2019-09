Novia causa furor en sus invitados al bailar al ritmo de Daddy Yankee en su boda [VIDEO]

Un video viral publicado en Facebook y compartido por el famoso cantante puertoriqueño, Daddy Yankee, muestra el preciso momento en el que una novia realiza una sensual coreografía de uno de los ‘hits’ del artista, durante su boda. El reguetonero nunca imaginó que la chica se pondría a bailar ‘Con calma’ junto a sus invitados. El clip se volvió tendencia en México, Estados Unidos y España.

Aunque no lo creas, Daddy Yankee, el reguetonero famoso por su tema la ‘Gasolina’, decidió compartir en Facebook el video que muestra a esta novia bailarina, quien decidió impresionar a los invitados a su boda con una coreografía bien preparada. Hasta el momento, el material audiovisual ha superado la cifra de las 400 mil reproducciones en la red social más popular del mundo.

La joven interrumpió las celebraciones en su matrimonio para comentar a sus familiares y amigos que tenía preparada una linda sorpresa. Luego de unos segundos, se dirigió al centro de la pista de baile acompañada de sus damas de honor.

Tal como se observa en las imágenes de Facebook, la novia se colocó adelante, mientras sus mejores amigos estaban atrás y esperaban la indicación para empezar con la coreografía que estuvieron ensayando por unos días.

A la cuenta de tres, la protagonista del viral de Facebook se movió al compás de la canción ‘Con Calma’ interpretada por el puertorriqueño. Este hecho que sucedió en Turquía, generó asombro en las personas durante la boda.

Entre gritos y aplausos animaban a la recién casada, quien demostró su habilidad en el baile y estaba guiando a sus compañeros con la coreografía. Primero movieron sus brazos y después se lucieron con pasos característicos del género urbano.

“Con Calma sigue dándole la vuelta al mundo. Muy duro el baile de la novia en Turquía”, escribió Daddy Yankee como descripción del video viral publicado en sus redes sociales. Incluso varios usuarios dejaron en evidencia sus ganas por aprender los movimientos que realizó la novia.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook:

Asimismo, en esta nota te compartimos el video original de Facebook que causó furor gracias al cantante Daddy Yankee, quien mostró a la feliz novia bailando unos de sus éxitos musicales durante la fiesta de su matrimonio.

Novia y su perro realizan coreografía y sorprenden a invitados de boda

Te robará el corazón. A través de Facebook se compartió un video viral que muestra la coreografía de baile con la canción ‘Footloose’ que preparó una novia junto a su perro para sorprender a los invitados en el día de su boda.

Sara Carson Devine de 24 años, es conocida en los Estados Unidos tras participar en el programa ‘America’s Got Talent’junto a su querida mascota. Por ello, aprovecharon la oportunidad para impresionar con sus movimientos al ritmo de una popular canción de los años ochenta. Te dejamos el video que es viral en Facebook.

Conmovedor momento en que novia baila con su padre con enfermedad terminal se hace viral

Un video en Facebook hizo que varios usuarios derramaran más de una lágrima, ya que luego de su boda, una novia realizó el tradicional baile con su papá, a quien le quedan pocos días de vida. El hecho fue registrado el pasado 29 de diciembre y ya es viral.

En el mejor día de su vida, Marie Bourne Butts no iba a permitir que su papá, Jim no baile con ella, por lo que sacó muy emocionada a su padre que estaba sentado en una silla de ruedas. Ella estaba realmente agradecida por tenerlo a su lado ese gran día por lo que no espero el clásico ritual de recepción. Te dejamos el video que es viral en Facebook.

Chica disfrutaba del matrimonio de su amiga hasta que su pareja la sorprendió

Increíble momento. En Facebook se comparten miles de historias al día, pero muy pocas pueden tocar el corazón de los usuarios, justamente este video muestra el momento en que una boda se celebraba y un joven aprovechó la ocasión para darle una romántica sorpresa a su pareja.

Los recién casados ingresaban al salón de recepción, donde se encontraban sus invitados, ya sea familiares y amigos; sin embargo, nadie sospechaba que ellos eran cómplices de su amigo, quien les pidió ayuda para pedirle matrimonio a su enamorada. Te dejamos el video viral de Facebook.

Esposo pasa la humillación de su vida al creer que novia le haría ‘striptease’

Terrible final te hará reír. Un video viral compartido en Facebook muestra la valentía de una 'novia' al realizar un sensual baile de 'striptease a su esposo en mitad de una boda sin embargo, con el trascurso de los minutos se le cayó el velo y reveló su verdadero aspecto que aterrorizó a todos los presentes. Finalmente las imágenes fueron difundidas en comunidades virtuales generando diferentes reacciones en redes sociales.

Como en todas las bodas, las crueles bromas no llegaron a ser ausentes para esta divertida pareja que se encargó de hacer reír a miles de usuarios. Sin embargo, en esta oportunidad, fue la mujer que le jugó una mala pasada a su esposo. ¿Qué hizo? Sentó a su pareja en medio de la pista y lo vendó para luego proceder a realizar un sensual baile que acabó por sonrojar a más de uno.

Hombre aprovecha que su pareja come unos churros y le propone matrimonio

El momento conmovió a usuarios. En Facebook se volvió viralun video que tiene como protagonista a una joven que fue sorprendida por su enamorado, mientras esta se encontraba merendando unos churros de azúcar.

Como era de esperar, el emotivo video viral de Facebook logró enternecer a miles de internautas, quienes manifestaron su alegría por el hecho, además resaltaron que el pretendiente ‘esperó el momento oportuno’ para pedir la mano a su pareja.

Joven en bikini se arroja a piscina con salvavidas y ridículo frente a sus amigos

Un video viral en Facebook se ha vuelto viral y ha generado que miles de usuarios rían a carcajadas luego de mostrar el momento exacto en el que una joven en bikini quede en ridículo después de tirarse con un salvavidas a una piscina en Guadalajara, México. El divertido clip no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales, sobre todo en Argentina, España y Estados Unidos.

Fiel a su estilo, la joven quiso aprovechar al máximo sus vacaciones de la universidad y animó a sus compañeros para que la acompañasen en su aventura acuática, a pesar de sus pocos conocimientos en la natación. En el video viral de Facebook se le aprecia a la mujer con un salvavidas para evitar cualquier accidente, sin imaginar que sería la protagonista de un divertido bloopers.

“Broma de gemidos” malogra una boda en Brasil

Una pareja de novios jamás imaginó que su boda se iba a volver viral en las redes sociales, especialmente Facebook y YouTube, porque una broma de gemidos malogró el momento y provocó risas entre los asistentes. ¿Ya lo viste? No puedes perdértelo.

Por el momento se desconoce dónde se realizó esta boda; sin embargo, la mayoría de comentarios en Facebook aseguran que este matrimonio se produjo en una ciudad de Brasil. Te dejamos el video que se ha vuelto tendencia en las redes sociales. No puedes perdértelo por nada del mundo.

PUEDES VER Video muestra a hombre que intentó sorprender a chica, pero todo acaba mal

Novia intenta tomarse fotografía con su pareja y protagoniza increíble blooper

Jamás se esperó lo que pasaría. Un video de Facebook se volvió viral en cuestión de minutos, puesto que nos reveló el bochornoso incidente que sufrió una joven novia, cuando intentaba tomarse una sesión fotográfica con su flamante esposo. La joven jamás se imaginó que sufriría una terrible caída y todo sería registrado, el cual se volvió viral en redes sociales y en países como México, Estados Unidos y España.

