Google Translate trolea a Ozuna con polémico resultado y genera la furia de sus fans [FOTOS]

Sus fans enfurecieron con inesperado resultado. Google Translate ha vuelto a generar polémica en redes sociales, tras revelarse que ‘troleó’ al famoso cantante de reggaetón Ozuna. El conocido ‘negrito de los ojos claros’ fue víctima del traductor que arrojó un insólito resultado cuando intentas buscar una traducción para su pegajoso nombre artístico. El hecho se volvió viral en países como México, España y Estados Unidos.

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido en el mundo por su nombre artístico Ozuna, es uno de los cantantes del género urbano más destacados en la actualidad. Desde que firmó con la discográfica Golden Family Records en el año 2014, su fama incremento y obtuvo varios éxitos.

Entre sus canciones destacadas se encuentran: Si tu marido no te quiere, El Farsante, Se preparó, Dile que tú me quieres, y más. Por ello, consiguió varios galardones en los Billboard, iHeartRadio, premios Lo Nuestro y Juventud.

Además, pudo colaborar con artistas de la talla de Daddy Yankee, Rosalía, Bad Bunny, Anuel AA, Selena Gomez, Cardi B, entre otros. Debido a su fama, sus seguidoras tuvieron la ingeniosa idea de escribir su nombre en Google Translate, pero quedaron impactadas con el insólito mensaje.

“Visita” es la palabra que arrojó Google Translate para ‘trolear’ al intérprete de ‘Te Boté’ en el idioma urdu al español. De inmediato, sacaron varias capturas de pantalla a la aplicación para publicarlo en redes sociales.

Las imágenes del resultado de Google Translate causaron la molestia de las admiradoras del cantante puertorriqueño y colocaron sus reacciones, ya sea en Facebook y Twitter, donde se volvieron virales rápidamente.

Para ver las fotos del controversial resultado que arrojó Google Translate, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior. Por otro lado, te dejamos el videoclip de la canción El Farsante, de Ozuna acompañado de Romeo Santos, lo cual tiene millones de reproducciones en YouTube.

