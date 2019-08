Facebook viral: sacerdote impresiona a sus fieles con pasos de baile durante celebración de Santa Rosa de Lima [VIDEO]

A través de Facebook se compartió un video viral que tiene como protagonista principal a un sacerdote peruano, quien llamó la atención de sus fieles en la selva. Él aprovechó las celebraciones de Santa Rosa de Lima para moverse a ritmo de cumbia.

El cura identificado como Wilder Castillo, nació en el puerto de Paita en Piura. Actualmente se encuentra predicando en una iglesia ubicada en Chanchamayo, donde se ha ganado el corazón de los pobladores.

“Me encanta la cumbia, me encanta la música y la iglesia no me lo prohíbe”, expresó el padre Wilmer en una entrevista para América Noticias. Él encontró una singular forma para acercarse a sus devotos y que ellos vayan por el camino del bien.

Conocido como el “cura bailarín” anima a la gente a seguir la palabra de Dios por medio de la música, asimismo comentó: “Hoy vivimos tiempos totalmente distintos, donde el cura no solamente debe estar en los altares o en las oficinas de la parroquia, sino el cura debe estar con el pueblo”.

Por ello, en la conmemoración de la santa peruana lució sus mejores movimientos acompañado de cumbia para entretener y que todos puedan formar parte de la iglesia. Esto le valió recibir el aplauso de los ciudadanos y los efectivos policiales, quienes se encontraban en el lugar.

Las imágenes se volvieron tendencias rápidamente y causó furor en Facebook, por ahora cuenta con miles de reproducciones. Varios usuarios felicitaron la noble labor del sacerdote piurano y su ingenioso método a su propio estilo.

Mira aquí el video viral de Facebook: