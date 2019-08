YouTube viral: ‘Ballena asesina’ encuentra a buzo en su territorio, se acerca y sucede lo inesperado [VIDEO]

Encuentro mortal. La hazaña de un valiente hombre fue capturado en un video viral de YouTube, el cual mostró el aterrador instante en que se topó ‘cara a cara’ con una ballena asesina en el profundo océano, durante una excursión para tomar fotografías a las especies marítimas. El clip se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Por tal motivo, el buzo se sumergió al profundo mar con una cámara en las manos para capturar la maravillosa naturaleza, sin imaginar que en el recorrido se encontraría con una orca o más conocida como ‘ballena asesina’, pero lo que dejó a miles de usuarios ‘boquiabiertos’ fue la peculiar interacción que ambos personajes sostuvieron en el video viral de YouTube.

La grabación viral de YouTube se vio cómo la enorme ‘ballena asesina’ se encontró con un buzo, le causó curiosidad y se acercó poco a poco al intruso, que había osado ingresar a su territorio. Sin embargo, lejos de imponer terror por su tamaño y ferocidad, la orca mostró un comportamiento amigable con el extraño.

En el video viral de YouTube, la orca no perdió la oportunidad para presumir toda su majestuosidad en las profundidades marítimas. Cabe resaltar, que muchos documentales han mostrado lo brutales que son las 'ballenas asesinas’ con sus presas, pero no es lo que parece, ya que si no te ve con una amenaza puede ser fácilmente tu ‘cómplice’.

¿Cómo atacan?

Las enormes ‘ballenas asesinas’ usan una letal técnica para cazar a las focas que se encuentran sobre hielo como trabajar con el unísono para crear olas que derrumben los témpanos de hielo donde las focas tratan de mantenerse altas y secas.

Sus letales técnicas de caza les ha valido para recibir tal apodo y, además, son capaces de asociarse para batir presas de un tamaño mayor, se valen de sus afilados dientes y de su contundente mordida.

El video viral fue compartido en YouTube por la página “PaisajesGeo”, el cual acumuló más de 50 mil reproducciones, 940 compartidos y 3 mil comentarios. “ella no es asesina, los asesinos somos nosotros”, “yo no le veo ninguna fiereza a la orca”, escribieron los usuarios en las redes sociales.

