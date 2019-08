Periodista tiene sorprendente reacción al toparse con serpiente durante transmisión en vivo [VIDEO]

El incendio en la Amazonia continua afectando a distintas partes de la selva de Brasil, sin embargo siniestros similares se vienen presentando también en otros países del continente como Chile. Precisamente, en medio de la cobertura periodística de uno de estos eventos, un periodista tuvo que detener una transmisión en vivo al percatarse de la presencia de una serpiente.

La reacción del reportero fue registrada por el canal televisivo que transmitía en directo el suceso y se viralizó en Youtube. Él relataba el posible origen del incendio y cómo este afectaba además a los animales que vivían en esa zona y que tenían que huir de su hábitat por el peligro de las llamaradas, cuando el reptil hizo su aparición.

“El dueño del campo (incendiado) nos dijo que en un momento cuando estaba prendiendo el fuego se asustó porque vio una coral, víboras venenosas, que huyen del incendio. Así que nos alertó a que avancemos con mucho cuidado”, había relatado el reportero apenas minutos antes del incidente.

Para avanzar el periodista había utilizado una linterna, con la cual apuntaba al piso para estar atento a la presencia de estos animales. Al ver a la serpiente retrocedió abruptamente gritando: “ahh, guarda, guarda”, alertando también al camarógrafo que lo acompaña en la transmisión.

“Bueno, no se que víbora es pero ahí la están viendo en pantalla. Ella también nos ve. No es chiste, pero no sé que tipo es. Qué susto”, continuó relatando el comunicador, mientras que la serpiente era enfocada por la cámara.

Luego de esto decidió cortar la transmisión, no sin antes decir que “seguramente no haya quedado como valiente, pero no me importa porque el peligro ahí está". “La quiero vigilar (a la serpiente) y no quiero mirar para otro lago”, finalizó el reportero.

En el set de televisión, el conductor del programa agregó que al parecer se trataría de una yarara, una especie de serpiente venenosa, que habita por esa zona y que en ocasiones puede llegar a medir hasta dos metros de longitud.