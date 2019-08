Google Translate: colocan Shawn Mendes en traductor y obtienen romántico resultado que emociona a fans [FOTOS]

Tocó el corazón de miles. La aplicación de Google Translate no deja de sorprender con sus polémicos resultados al confundir el nombre de varias famosos. En esta oportunidad, el cantante canadiense, Shawn Mendes es su nueva víctima; sin embargo, sus fanáticas jamás imaginaron que traductor lanzaría un romántico mensaje que causó furor en redes sociales.

Shawn Peter Raul Mendes, se hizo conocido en el mundo por su apelativo Shawn Mendes, y nació un 8 de agosto de 1998 en Toronto, Canadá. Desde su adolescencia soñó con ser cantante y publicaba sus videos en YouTube, donde captó la atención de productores musicales.

Su primer álbum titulado Handwritten se convirtió en un éxito y se logró posicionar en los primeros lugares de las listas musicales. Entre sus canciones destacadas están Something Big, Stiches, Mercy, In My Blood, y más.

Sin embargo, el cantante Shawn Mendes ha dado de qué hablar en los últimos meses, debido a su romance con Camila Cabello. Ambos sacaron una colaboración llamada “Señorita” y desde ese momento han sido captados en actitudes cariñosas.

Este hecho provocó que sus seguidores busquen información sobre la nueva pareja, pero grande fue su sorpresa al encontrar el error de Google Translate, ya que colocaron el nombre del canadiense.

“En la melodía” es la amorosa frase que arrojó Google Translate en el idioma urdu al español. De inmediato, los admiradores del intérprete de ‘Treat You Better’ realizaron las capturas de pantalla a la aplicación para publicarlo en redes sociales.

En esta nota te compartimos las imágenes de Google Translate sobre el resultado con el nombre del cantante Shawn Mendes, que se volvieron virales en Facebook y Twitter, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.