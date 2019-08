Anuncio de artistas para el Vivo X el Rock genera divertidos memes en redes sociales [FOTOS]

Miles de usuarios estallaron de risa. En Facebook se volvió viral una serie de memes que hablan sobre el Vivo X el Rock, a propósito de que recientemente se anunció el cartel de artistas que participarán en el festival.

La nómina de artistas está liderada por los internacionales The Strokes y Slipknot, además se contará con la presencia de Interpol, quienes se presentarán por primera vez en el Perú y Bullet for my Valentine.

Asimismo, uno de los cantantes que más fue ovacionado en redes sociales, especialmente Facebook, por su presencia en el evento fue Fito Páez, desde Argentina también vendrán El mató a un policía motorizado, Carajo, A.N.I.M.A.L y 2 minutos.

Otra de las sorpresas que se presentará el sábado 23 de noviembre en el estadio de la Universidad San Marcos fue la confirmación del DJ holandés Don Diablo, quien en el 2018 alcanzó el puesto #7 en una encuesta realizada por el revista DJmag. Mientras tanto, desde España llegará Mago de Oz.

La diferencia de la próxima edición undécima del festival se debe a “su apertura a otros géneros musicales y por la inclusión de bandas de provincia, apoyando así la descentralización”, según detallaron los organizadores.

Dicho aviso generó gran furor en Facebook, ya que exhibió la nómina donde aparecen artistas de cumbia como Armonía 10, Deyvis Orosco o Los Mirlos. También se presentará Wendy Sulca, Hey Hey Camaguey,Ni voz ni voto, Laguna pai, Kanaku y el Tigre, entre otros.

Vía Facebook se compartieron varios memes que muestran el lado cómico del evento, por parte de los usuarios, quienes manifestaron su sorpresa por la incorporación de estrellas ajenas al rock.