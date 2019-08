Esta es la verdad sobre Ivana ‘malacopa’, la chica que arruinó el cumpleaños de su amiga y se convirtió en meme [VIDEO]

En redes sociales se ha vuelto viral un video compartido en Twitter tras mostrar como una joven se queja de su amiga Ivana, la cual le arruinó su cumpleaños por ‘malacopa’. Tras la publicación de esta grabación, miles de internautas estallaron de risa y convirtieron a ambas chicas en un meme que se hizo tendencia rápidamente.

En el clip se puede apreciar como un grupo de muchachos de México se encuentran afuera de una discoteca, cuando de pronto una de ellas, llamada Camila, empieza a quejarse frente a la cámara del celular de uno de sus amigos porque Ivana había tomado unas copas de más arruinando toda la celebración, lo que provocó que la cumpleañera tuviera que pagar 800 pesos mexicanos por los daños ocasionados en el lugar.

Después que este video se hiciera viral en Twitter y otras redes sociales, gran cantidad de usuarios comenzaron a burlarse de ambas chicas, además de lanzar múltiples hipótesis de lo que había ocurrido esa noche con Ivana ‘malacopa’.

Según especularon algunos cibernautas la joven había sido echada del local nocturno por haber ahorcado a un mesero, alegando que era “viernes de ahorcar rucas”, un popular meme que se hizo tendencia en México unos meses atrás.

Ante esta situación, ambas chicas decidieron desmentir estos rumores a través de sus cuentas de Twitter e Instagram. “Entiendan que no ahorqué a nadie, tiré unos vasos porque me empujaron y ya. That’s it, no se crean todo lo que ven, por favor”, escribió Ivana. Además, añadió que si tenían alguna duda sobre la situación se lo preguntaran directamente a ellas.

Entiendan que no ahorqué a nadie, tiré unos vasos pq me empujaron y YA! That's it, no se crean todo lo que ven parfavaaaar!

Con el pasar de los días, tanto Camila como Ivana, pidieron a los usuarios que dejaran de hacer memes sobre ellas, pues habían dejado de considerarlo como algo divertido.

Por si tienen dudas que NOS PREGUNTEN!!

