Niño ve a su amigo con autismo llorar y le coge la mano para calmarlo

La acción de un niño de ochos años ha conmovido a los usuarios de redes sociales, en una muestra de compañerismo y amistad que fue retratada por su madre durante el primer día de clases de un colegio en Kansas, Estados Unidos.

Se trata de Christian Moore, un menor de ocho años, quien se percató de que un niño con autismo se encontraba en un rincón del colegio llorando. Al notar su estado y que nadie se acercaba a ayudarlo, el pequeño decidió darle la mano y consolarlo.

La fotografía que se viralizó en Facebook fue tomada por Courtney Moore, junto a una descripción del suceso: “Estoy tan orgullosa de mi hijo, que vio a un niño acorralado llorando en un rincón, así que fue a consolarlo. Agarró su mano y lo llevó dentro de la escuela. Es un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo. El primer día de escuela comenzó bien”, escribió orgullosa.

La orgullosa madre publicó en su página de Facebook el conmovedor momento.

Uno de los comentarios que recibió la publicación fue de la mamá del otro protagonista de la tierna historia, Connor. “Le doy las gracias a tu hijo. El niño al que ayudó es mi hijo y tiene autismo. Siempre había tenido miedo de que cuando entrara al colegio le hiciesen bullying por ser distinto”.

La actitud de Christian fue resaltada por varias personas, quienes felicitaron al niño por no prestarle importancia o tratar diferente a alguien solo por ser distinto, sino por actuar con bondad y solidaridad.

El mismo Connor fue entrevistado para un medio estadounidense donde contó lo sucedido: “Fue amable conmigo. Comencé a llorar y luego él me ayudó. Y yo estaba feliz. Me encontró y me cogió la mano y me saltaron las lágrimas de felicidad”, dijo.

Trascendió que a partir de este suceso ambos niños crearon un vínculo de amistad. “No importa el color, no importa el género, no importa la discapacidad, y no importa nada, solo sé amable, abre tu corazón”, declaró la madre de Christian en la misma entrevista.