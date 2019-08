Paciente con cáncer se pierde concierto de los Backstreet Boys y enfermeras le preparan sorpresa [VIDEO]

Un recuerdo que quedará grabado por siempre. A través de Facebook se compartió un video viral que recibió las felicitaciones de los usuarios, debido a que un grupo de enfermeras prepararon una sorpresa para una paciente con cáncer, quien se perdió el concierto de los Backstreet Boys.

La mujer identificada como Amanda Coley de 36 años, fue diagnosticada con leucemia y es fan de la agrupación estadounidense que se hizo famosa en los años 90. Por ello, había comprado unas entradas con su hermana; sin embargo, una complicación en su enfermedad impidió que pueda asistir.

Los integrantes de los Backstreet Boys se presentaron el pasado 21 de agosto en Atlanta, una ciudad de Georgia, ubicada en Estados Unidos. Tras varios meses de espera, la paciente iba ser testigo del ‘DNA World Tour’, pero se mantuvo hospitalizada.

Este hecho motivó a un grupo de enfermeras en preparar una sorpresa especial para Amanda Coley. Ellas ingresaron a su habitación y se colocaron alrededor de su cama para comenzar con la presentación improvisada.

Primero interpretaron “I Want It That Way” y dejaron asombrada a la señora, luego de unos segundos empezaron a bailar con la canción “Everybody”, mientras la hermana de la protagonista del viral de Facebook, cómplice del tierno momento; sacó su celular para grabar.

“Cuando tienes las entradas de Backstreet Boys para navidad y algunas situaciones desafortunadas ocurren... trae un concierto sorpresa de BSB a tu hermana enferma”, escribió Maggie Mayes Kingston en su cuenta de Facebook.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente en Facebook y otras redes sociales, y ya lograron más de 31 mil reproducciones. Incluso un miembro de los Backstreet Boys, Nick Carter, se enteró de la noticia y le prometió un vuelo para que pueda acudir a un concierto.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook:

En esta nota te compartimos la publicación que hizo Maggie Mayes Kingston en su cuenta de Facebook, donde colocó los videos virales y fotografías del preciso momento que las enfermeras interpretaron las canciones de los Backstreet Boys.

Joven canta ‘I Want It That Way’ de los Backstreet Boys en tren y pasajeros se unen

Divertida escena. Por medio de Facebook se compartió un video viral que tiene como protagonista principal a un joven, quien subió al metro de Nueva York interpretando una famosa canción de los Backstreet Boys.

La persona encargada de grabar y publicar las imágenes virales a Facebook, fue Joel Wertheimer, un abogado que vive en los Estados Unidos. Él comentó que fue un “momento mágico y los pasajeros se unieron en una sola voz”.