Mujer aplica inesperado ‘truco’ para salir de conglomerada estación del Metropolitano [VIDEO]

Una joven peruana ha generado asombro en miles de usuarios de Facebook, tras compartirse un inesperado video que nos muestra el momento exacto en que una joven intentaba salir de una conglomerada estación del Metropolitano y realizó una increíble acción para salir de dicho lugar.

La mujer había esperado durante varios minutos que dicha estación del servicio de transporte se libere, pero al no ver una mejoría y cansada por no poder salir de aquel lugar, no tuvo mejor idea que trepar las paredes y así poder abrirse paso. Un usuario del Metropolitano logró registrar todo el video . Las imágenes de aquella inesperada ‘táctica’ se volvieron virales en Facebook.

Miles de usuarios de Facebook quedaron sumamente sorprendidos al ver un video que nos reveló la intrépida acción que realizó una mujer, para librarse de la gran cantidad de gente que había en una estación del Metropolitano de Lima.

Tal como se reveló en las imágenes, las cuales se hicieron virales en Facebook, la mujer no soportó más la excesiva cantidad de gente que esperaba un bus de dicho sistema de transporte limeño y no tuvo mejor idea que subirse a las paredes de dicha estación de Metropolitano y poco a poco avanzar por las paredes.

Con gran precisión y rapidez, la mujer fue cruzando toda la estación, mientras los otros usuarios esperaban atentos la llegada de una unidad de transporte. Un joven usuario sacó su celular y lo grabó todo, para luego compartirlo en Facebook, red social en la que la joven recibió todo tipo de halagos.

En la parte baja te dejamos el video de Facebook, el cual ya cuenta con más de 50 mil reproducciones y todo tipo de comentarios.