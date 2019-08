Facebook viral: hombre se topa con enorme rinoceronte en carretera, acelera su carro y sucede lo peor [VIDEO]

Trágico desenlace. Un video viral de Facebook registró el traumático momento que vivió el chófer de una camioneta al ser embestido brutalmente por un feroz rinoceronte, que actuó por instinto luego de verlo avanzar por la extensa carretera. El clip se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Un exótico paseo en safari para un turista se convirtió en la peor experiencia de su vida luego de encontrarse ‘cara a cara’ con un gigantesco rinoceronte, mientras manejaba por una carretera en África. Sin embargo, el conductor lejos de quedarse quieto, aceleró su carro y sufrió las consecuencias de sus actos.

Totalmente aterrado, el hombre captó en un video viral de Facebook cómo el feroz rinoceronte salió de improviso de la espesa selva africana y se encontró con su camioneta, que logró frenar a tiempo para impedir un terrible accidente.

El enorme rinoceronte se percató que la camioneta permaneció inmóvil, no lo vio como una amenaza y prosiguió con su camino; sin embargo, el confiado conductor pisó el acelerador tras pensar que el animal se encontraba lejos y recibió un mortal embiste que puso en peligro su vida.

El video viral de Facebook mostró al animal persiguiendo con todas sus fuerzas a la camioneta e impactó sus poderosos cuernos, provocando que el objeto tuviera un severo choque y hasta correr el riesgo que se vuelque producto de un terrible ataque. En tan solo unos días, el clip acumuló más de 800 mil visualizaciones, 1 200 compartidos y 273 comentarios.

“Para empezar, no me habría colocado en esa posición precaria, molestar a la vida silvestre, no es exactamente la mejor decisión”, “el rinoceronre es el segundo mamífero más grande del mundo y en especial este animal, se encuentra de mal humos”, escribieron los usuarios en las redes sociales.

Mira el video viral de Facebook:

