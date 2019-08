Coloca cámara de seguridad y descubre lo que hacen su perro y su gata en su ausencia [VIDEO]

Un joven estudiante quedó sumamente sorprendido tras revisar las imágenes que registraron una cámara de seguridad que colocó en su vivienda. El muchacho compartió su inusual descubrimiento en Facebook y se han viralizado rápidamente.

El muchacho reveló lo que hacían su perro y su gata, cuando él estaba lejos de casa y miles quedaron más que sorprendidos. ¿Qué descubrió el joven? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

Un reciente video de Facebook se ha vuelto tendencia en varios países, puesto que se nos reveló el peculiar comportamiento que tienen dos animales, cuando se quedan solos en casa. Tal como reveló el dueño de los animales en redes sociales, la cámara que colocó en su vivienda logró registrar el tierno acto que tienen juntos.

Tal como se muestran en las imágenes compartidas en Facebook, la gata del joven se sube sobre el lomo del perro y empieza a realizarle ‘masajes’, los cuales son bien recibidos por el can, quien solo atina a disfrutar del momento. El joven quedó más que sorprendido por este inusual comportamiento y no dudó en compartir dicho video en redes sociales, donde miles no podían creer lo que sucedía.

En la parte baja de esta publicación te dejamos el video con este inesperado descubrimiento que hizo el joven estudiante. Todo parece indicar que estos dos animalitos son muy amigos y se dan muestra de cariño a diario. Las imágenes se compartieron en Facebook y cuenta con miles de reproducciones.

Mira el video viral de Facebook