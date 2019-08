Google Maps: set de ’13 Reasons Why’ es captado sin querer y fans quedan boquiabiertos [FOTOS]

Tienes que verlas. Las cámaras de Google Maps acaban de realizar un nuevo hallazgo viral, en esta ocasión captaron el set de grabaciones de ’13 Reasons Why’ y las fotos dejaron con la boca abierta a miles de fanáticos de esta popular serie de Netflix. ¿Ya viste las imágenes? Aquí te las dejamos.

Según detalla ‘Biobiochile’, la primera persona que notó este singular hallazgo fue la periodista británica Maggie Pehanick, quien se encontraba usando Google Maps por las calles de Estados Unidos y notó algo muy extraño.

Como podrás apreciar en las imágenes, el vehículo de Google Maps circulaba por una calle de Estados Unidos, sin imaginar que pasaría frente a la vivienda de Clay Jensen (Dylan Minnette), el protagonista de ’13 Reasons Why’.

Lo más curioso de este hallazgo es que justo cuando el auto de Google Maps circulaba por la casa de Clay, el actor Dylan Minnette caminaba muy cerca del lugar y saludó a las cámaras del gigante tecnológico.

De igual manera, el vehículo de Google Maps captó otras cosas que pertenecen al equipo producción de 13 Reasons Why, como camiones, inmobiliario, entre otras cosas.

Vale resaltar que ’13 Reasons Why’ cuenta la historia de Hannah Baker, quien dejó 13 cintas para las personas que provocaron su suicidio. En la última temporada, la trama da un giro radical, ya que se busca saber quién asesinó a Bryce Walker.

