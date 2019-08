Facebook viral: joven mira a chicas en bikini en la playa, sin imaginar que su novia lo terminaría descubriendo [VIDEO]

A través de Facebook se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha provocado que miles de usuarios estallen de risa, debido a que muestra el momento exacto en el que un joven es sorprendido por su esposa mientras miraba a una chica en la playa. El divertido clip no tardó el volverse tendencia en redes sociales.

El hombre, quien había acudido a la playa, notó que su esposa se había metido al agua por lo que decidió observar a una muchacha en bikini que se encontraba jugando con una raqueta y una pelota sobre la arena. Además, el sujeto tomó su celular, accedió a la cámara y registro toda la escena que luego publicaría en Facebook y otras plataformas de Internet.

En los primeros segundos del video se puede apreciar como el chico ve a una bañista pasando un divertido momento junto a otro muchacho, por lo que instantáneamente centra su mirada en ella aprovechando que su novia se había ausentado por varios minutos.

El joven siguió mirando despreocupadamente a la mujer durante varios segundos, sin darse cuenta que su pareja lo había estado observando durante todo ese tiempo. En los últimos instantes del clip compartido en Facebook se observa cómo, tras pasar la mirada por toda la playa, finalmente se encuentra con el rostro de su novia, quien lo mira enojada.

El divertido clip se hizo viral en Facebook y otras redes sociales provocando todo tipo de reacciones entre miles de usuarios. Algunos de los comentarios más destacados de la publicación fueron: “Morí de risa, pobre chico, no me imaginó como se habrá molestado su novia”, “Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado”, “Mi novia me encuentra haciendo algo así y me deja de hablar por un mes”, entre otros.

Mira el video viral de Facebook