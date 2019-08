WhatsApp: chica comparte graciosos audios de sus abuelos que usaron la aplicación por primera vez [VIDEO]

Tierno momento. En redes sociales se compartió una curiosa conversación de WhatsApp que revela los divertidos audios que enviaron unos abuelos, quienes usaron por primera vez la aplicación, con la intención de saludar a su nieta por su cumpleaños.

Los señores querían sorprender a la joven identificada como Eva, por ello, se animaron a utilizar las nuevas tecnologías e hicieron un esfuerzo para intentar grabar unos audios; sin embargo, no sabían cómo hacerlo y terminaron hablando de la manera para enviar los mensajes.

“Sin soltar. Y suéltalo. Venga... ¡Felicidades, Eva! No sabemos cómo lo estamos haciendo… yo creo que no lo hacemos bien”, expresaron los abuelos en uno de los audios. De inmediato, la joven no dudó en publicar el chat de WhatsApp, sin imaginar que causaría furor en redes sociales.

“Mis abuelos felicitándome sin saber usar WhatsApp es lo mejor que me ha pasado por mi cumpleaños”, escribió Eva en su cuenta de Twitter y las imágenes ya cuentan con más de un millón de reproducciones.

Tras varias horas, la chica en su cuenta de Twitter contó que vio a los ancianos y les explicó cómo enviar mensajes de WhatsApp. Incluso la señora le manifestó: “menos mal, yo le decía a tu abuelo que ya nos estábamos quedaron seniles”, manifestó la señora.

Miles de usuarios en redes sociales no pudieron contener la risa y otros quedaron conmovidos por los cinco audios que mandaron los abuelos y aprovecharon en felicitarlos. Esta noticia se volvió tendencia y sirvió para que varios medios de comunicación en España los inviten a sus programas de televisión.