Mujer que se volvió meme por decir ‘vístima’ aprovecha su fama y lanza negocio propio [VIDEO]

Elizabeth Ogaz, la mujer chilena que se volvió un meme por decir ‘vístima’, decidió aprovechar la fama que ganó en las redes sociales y lanzó su propio negocio, el cual posee un curioso comercial que ha hecho reír a miles de personas en Facebook.

‘La vístima’, como se conoce a esta señora en Facebook, tuvo la mala suerte de ser entrevistada por una periodista chilena, quien le preguntó qué opinaba sobre la exesposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

La mujer, quien luego reveló que tenía problemas con su dentadura postiza, dijo que la exesposa de Sergio Jadue se estaba ‘haciendo la vístima’, una frase que provocó una ola de burlas hacia su persona.

Innumerables memes con su rostro invadieron Facebook, incluso algunos canales e YouTube usaron su frase para crear algunos remix, todo esto provocó que la mujer entre en una profunda depresión.

Sin embargo, no hay mal que dure 100 años y la ‘vístima’ decidió aprovechar la fama que ganó en Facebook y lanzó su propia fonda dieciochera bajo el nombre “No te hagay la vístima” para el próximo 18, 19 y 20 de septiembre en su natal ciudad de La Calera.

“Hola amigos soy la vístima, los quiero invitar a mi gran fonda ¡Todos invitados! Y no te hagais la vístima. Si no vienes, no andes llorando lágrimas de cocodrilo”, se puede escuchar en el video que es viral en Facebook.