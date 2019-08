Facebook viral: joven cansado de dormir con su perro, le fabrica una cama y sucede lo inesperado [VIDEO]

Te robará el corazón. A través de Facebook se compartió un video viral que tiene como protagonista principal a un perro que no dejaba dormir a su dueño porque ocupaba la mayor parte de su cama, fue entonces que le fabricó una y así estar separados, pero nada salió como esperaba.

El joven vivía acompañado de su querida mascota y ambos compartían la misma cama; sin embargo, el can de raza golden retriever había crecido demasiado y no permitía que su amo pueda descansar.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, el perro ocupaba más de la mitad de la cama y dejaba sin espacio al muchacho, quien amanecía pegado a la pared. Esto provocó que compre materiales, con la finalidad de elaborar un mueble especial para el animal.

Con gran sorpresa, el can vio lo que estaba haciendo el chico en el dormitorio. Tras varias horas, su amo terminó de producir la cama y la colocó al costado de la suya, luego lo invitó a subir y darle algunas indicaciones.

Pese a tener su propia cama, el perro continuó ocupando el espacio del muchacho y evitaba que pueda dormir por sus movimientos. Por ello, su dueño despertaba en altas horas de la madrugada para empujar a su mascota y darle unas caricias.

Sin embargo, el joven acabó ocupando el mueble del animal y su perro se mantuvo a su lado porque no quería estar lejos de él. Finalmente, el responsable de los cuidados del can se rindió con lo sucedido al saber que no podía lidiar con su mascota.

La página Firulais 502 fue la encargada de divulgar las imágenes en Facebook, donde se volvieron virales y lograron más de 2 millones de reproducciones. Varios usuarios quedaron conmovidos por la tierna acción del perro al no querer separarse de su dueño y dormir juntos.

Mira aquí el video viral de Facebook: