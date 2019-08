Facebook viral: pingüino no quiere que ave tome agua de su laguna y lo ataca sin piedad [VIDEO]

Duro ensañamiento. Un video viral en Facebook registró el salvaje comportamiento que adoptó un pingüino, luego de ver a una ave realizando un aterrizaje forzoso en su recinto para tomar un poco de agua de la laguna. El clip se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Un grupo de turistas que pasearon por un zoológico en Florida, Estados Unidos vivieron una experiencia que jamás olvidarán en sus vidas, ya que fueron testigos del divertido enfrentamiento que protagonizaron un pingüino y una ave por el liderazgo de su territorio.

La grabación viral compartida en Facebook mostró el instante en que un ave aterrizó en la orilla de una laguna para beber un poco de agua, sin imaginar que un furioso pingüino lo estaba acechando desde la profunda laguna. Por tal motivo, el animal no desaprovechó la oportunidad para perseguirlo a punta de picotazos, pero el escurridizo pájaro se escabulló para no ser golpeado.

Luego de varios minutos, el voraz pingüino no logró atrapar a la traviesa ave, que en más de una oportunidad escapó de sus garras con su experto vuelo. El video viral fue compartido en Facebook por la página “LAD bible”, el cual acumuló más de 170 mil reproducciones, 898 compartidos y 400 comentarios.

“Es como si me estuvieras persiguiendo por la casa”, “él no se da por vencido nunca”, “la gaviota es como, hermano, aléjate de mí”, “los pingüinos se ven tan elegantes en el agua...¡en la tierra no tanto!”, escribieron los usuarios en las redes sociales.

