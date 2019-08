Valiente perro se enfrenta a letal cobra por defender a sus dueños y sucede lo más insólito [VIDEO]

Un perro se ha ganado el corazón de miles de usuarios de YouTube tras compartirse un video en el que se le ve enfrentándose a una letal cobra, para defender la casa de sus dueños, lugar al que el reptil había ingresado de forma sigilosa.

En el video compartido en YouTube podemos ver el momento exacto en que el valiente perro se enfrenta al reptil y lo ahuyenta con sus ladridos. Los dueños del perro no tuvieron mejor idea que ganar algo de tiempo y llamar a un grupo de especialistas, los cuales puedan llevarse al letal animal y colocarlo a buen recaudo.

El hecho no pasó desapercibido por miles de usuarios de YouTube quienes felicitaron el accionar del perro, quien no dudó por un segundo el intentar enfrentarse a este animal, el cual solo atinó a alejarse, luego de ver la intención del can.

Las imágenes de este hecho fueron compartidas en YouTube y rápidamente se han vuelto tendencia en varios países. En la parte baja de esta publicación te dejamos el video con el tenso momento que vivió este perro, el cual estaba dispuesto a arriesgar su vida, por salvar la de sus queridos dueños.