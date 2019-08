YouTube viral: la curiosa reacción de un gato cuando le mencionan la palabra “Spaghetti” [VIDEO]

Un adorable gato ha causado sensación en YouTube y otras redes, luego de que su dueña compartiera una graciosa grabación en la que muestra el curioso comportamiento de la felina cada vez que escucha la palabra “spaghetti”.

La autora de la grabación contó que le causaba mucha gracia la extraña reacción de su mascota cuando le mencionaba la palabra “spaghetti”, por lo que hizo una recopilación de diversos momentos en los que pudo grabar su peculiar conducta.

En el video, que ya tiene más de 7000 reproducciones en YouTube, se observan varios episodios en los que el gracioso gato se tira al suelo, estira su cuerpo y se revuelca al escuchar a su dueña diciendo “Spaghetti”.

“Cada vez que sus propietarios, entre ellos, Jeremy Rand, grita spaghetti, el pequeño gato no puede evitar caer de espaldas y mostrar su vientre esponjoso. Jeremy, de 27 años, que es estilista en Boynton Beach, Florida, dice que la adorable reacción de Spaghetti al ser llamado es una señal de afecto a su dueño. Jeremy dijo: ‘Los gatos generalmente no expondrán sus vientres si no confían en ti por completo’”, comentó el autor del video que ha desatado más de una carcajada en las redes.

La difusión de las imágenes desató diversas reacciones entre los usuarios de YouTube, quienes compartieron el material halagando la adorable conducta del pequeño gato protagonista del clip. Algunos, explicaron que este tipo de comportamientos es típico de los gatos y es una de las razones por las que son considerados como una de las mascotas favoritas de las personas.

Mira el video viral de YouTube