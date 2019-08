Amazon pone a la venta el “Yate de los pobres” y todos pierden la cabeza

Gran sensación ha causado en las redes sociales la puesta en venta del “Inflatable Bay Breeze Boat Party Island”, una adaptación de bote inflable mejor conocido como el “Yate de los pobres”, en la plataforma de comercio online de Amazon.

¿Quién nunca ha soñado con tener en algún momento de su vida un yate familiar en casa, fruto de su trabajo y esfuerzo propio? Lo cierto es que en la vida existen muchas prioridades, y una de ellas no es definitivamente hacerse de lujos que muchas veces pueden costarnos, como se dice, un ojo de la cara. Pero Amazon parece haber encontrado la respuesta a este problema.

La compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación Amazon ha lanzado al mercado un prototipo de “Yate inflable” tamaño natural que puede fácilmente ser guardado en cualquier gaveta de la casa para luego ser transportado a una piscina o a mar abierto para deleite de nuestros ocasionales invitados.









La peculiar embarcación portátil (si se le puede llamar así) cuenta con una plataforma lo suficientemente grande como para soportar el peso de seis personas sin ‘encallar’, debido a que el espacio comprendido en toda su cubierta de plástico es de aproximadamente seis metros de largo por tres de ancho.









Pero si creía que el yate de Amazon solo servía para pasear está equivocado. El dispositivo artificial cuenta además con una pequeña hendidura con forma de nevera en donde usted podrá llevar consigo algunas botellas de pisco o champagne para hacer de su aventura marítima una verdadera fiesta.

En realidad, se trata de una piscina inflable a la que se le ha adaptado una popa y una proa de enormes dimensiones a modo de crucero, la cual es ofertada en línea como el “Yate de los pobres”. Eso sí, para inflarse es necesario utilizar una bomba automática que puede tardar hasta 20 minutos en completar el trabajo.

El curioso yate ha desatado comentarios positivos entre los usuarios de la red de comercio Amazon, quienes en Estados Unidos pueden llegar a pagar hasta $350 por su obtención. Hasta el momento no se puede comprar directamente para envíos a nuestro país, pero no se descarta que este verano una iniciativa similar recorra las aguas de la Costa Verde o al menos llegue el Mercado Central. Total, para el ingenio peruano no existen límites.