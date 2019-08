Jóvenes que hacían camping escuchan desgarradores aullidos de perro abandonado en la basura [VIDEO]

Miles de usuarios que son amantes de los animales se conmovieron hasta las lágrimas al ver el video viral de Facebook que muestra a un perro atrapado en un estanque de basura. Aparentemente el animal fue abandonado dentro de un bosque, donde un grupo de jóvenes deportistas hacían camping. Estas escenas han causado gran conmoción en miles internautas de México, Estados Unidos España y otros países.

En las redes sociales, los animales han tomado gran popularidad por los diversos virales que estos han interpretado. Desde escenas muy graciosas, hasta la más conmovedora. Tal es el caso de la reciente publicación en Facebook.

Según los detalles en ViralHog, un grupo de jóvenes escuchó el llanto de un perro, al acercarse a un misterioso pozo de agua, notaron que en el interior estaba atrapado el can junto a un cúmulo de desechos.

De inmediato, los protagonistas del video viral de Facebook, usaron herramientas como cuerdas y palos para rescatar a la mascota que había caído a un profundo pozo de cemento.

“Para qué tienen animales si no saben cuidarlos", Qué terrible, no puede ser posible que exista gente tan deshumanizada", “Este video me conmovió demasiado”, “Firulais qué hiciste”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron los usuarios de Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: