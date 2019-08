YouTube viral: mujer acude al médico por fuertes dolores en el oído y descubren extraña criatura en su interior [VIDEO]

Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha provocado que gran cantidad de internautas queden aterrados, pues muestra el momento exacto en el que un médico revisa a mujer que acudió a su consultorio por fuertes dolores en el oído y encuentra una rara criatura habitando en su interior. La insólita escena fue captada en India y no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

El doctor quien se encontraba examinando a la mujer decidió tomar su celular y acceder a la cámara para registrar la sorprendente escena que luego publicaría en YouTube y otras plataformas de Internet. Esta no tardó en generar todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de internautas. ¿Qué pasó? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

Según el diario local The Indian Express, la joven se encontraba tomando una siesta en su azotea y justo en ese momento el escurridizo animal entro en su oído. Tras despertar, lo primero que sintió fue un terrible dolor de cabeza y un fastidioso hormigueo dentro por lo que decidió acudir a atenderse con un especialista.

En los primeros segundos del video viral de YouTube se puede apreciar como el médico graba el interior del oído de su paciente mientras intenta sacar a la criatura que se ha hospedado dentro. Tan solo unos instantes después nota que se trata de una pequeña araña. Este escurridizo animal mira muy fijamente a la cámara mientras camina poco a poco hasta salir de la cavidad auditiva de la mujer.

La chica al enterarse de lo que el doctor había sacado de su oído quedo horrorizada, tal y como otro miles de usuarios después de ver este clip que se volvió viral tras ser publicado en YouTube.

Algunos de los comentarios más destacados del video fueron: “Qué horrible que una araña se meta en tu oído, no sé que haría si estuviera en el lugar de la mujer”, “Pobre chica, no quiero imaginarme como me pondría si una criatura así entra en mi cuerpo”, entre otros.

Mira el video viral de YouTube