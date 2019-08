Mujer quería tener la sonrisa perfecta, compra dientes postizos ‘económicos’ por Internet y ahora luce así [FOTOS]

Gracias a Facebook hemos podido conocer la curiosa historia de una mujer, quien se ha vuelto ‘famosa’ en las redes sociales, debido a que compró unos dientes postizos ‘económicos’ por Internet que le prometían una sonrisa perfecta; sin embargo, el vendedor la estafó y le entregó un producto defectuoso, convirtiéndola en el hazmerreír de miles de personas en México, España y Estados Unidos.

Según detalla Upsocl, la protagonista de esta curiosa historia de Facebook se llama Ferne Rawson, una mujer de 18 años que quería tener una sonrisa resplandeciente, por lo que decidió comprar unos dientes postizos que encontró por Internet que apenas costaban 48 dólares.

Por si no lo sabes, existen dos formas de tener una dentadura perfecta, la primera es acudiendo a un dentista para que te haga un blanqueamiento dental, lo que suele ser muy costoso, y la segunda es usar estos dientes postizos, conocidos también como carillas.

La joven decidió elegir la alternativa económica y compró estos dientes postizos en una tienda por Internet que, a primera vista, se veía muy confiable, ya que tenía buenas reseñas de sus compradores.

“Todo el proceso fue fácil y expedito. La comunicación vía mail con el equipo fue rápida y todas mis preguntas fueron contestadas”, aseguró Ferne Rawson, según detalla Upsocl.

Sin embargo, lo barato sale caro y cuando el producto llegó a manos de Ferne Rawson, ella quedó muy decepcionada, ya que no se parecían en nada a lo que había visto en Internet.

“Cuando por fin la compra llegó a su hogar estaba entusiasmada, pero tristemente los resultados no eran los que ella esperaba. Pedí carillas con clip porque todas las fotos se veían bien y me emocioné”, sostuvo la mujer en Facebook.

“Acaban de llegar y me veo como el señor Cara de Papa, no puedo respirar, los mejores 50 dólares que he gastado”, añadió la mujer que tomó con humor las burlas que le hicieron en Facebook y otras redes sociales.

Si quieres ver la dentadura postiza que compró esta chica que la volvió ‘famosa’ en Facebook, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.