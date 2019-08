Facebook viral: ‘Chupetin Trujillo’ bromea grabándose frente a comisaría en Lima [VIDEO]

Mediante una reciente transmisión en vivo de Facebook, el popular payaso peruano ‘Chupetín Trujillo’ reveló que ha retornado a Lima gracias al contrato con una reconocida marca, pero además se dio el tiempo de bromear al ver unos policías parados en pleno centro de la ciudad. El clip no tardó en volver tendencia entre los miles de fanáticos que tiene en redes sociales.

Hace algunos meses atrás se volvió famoso en Facebook y YouTube, un payasito peruano que se hacía llamar ‘Chupetín Trujillo’, el cual conducía un programa online llamado ‘Los Chupetines’ a través de Cable Visión Tv.

El comediante, el cual actualmente cuenta con una enorme legión de seguidores de todo el país que siguen a diario todas las publicaciones que él realiza, estallaron de risa con una de sus últimas ocurrencias. Un reciente video compartido en redes sociales muestra a Edgar Mendoza, el hombre detrás del personaje, realizar una divertida broma frente a un grupo de policías.

Durante la trasmisión en vivo de Facebook, ‘Chupetín Trujillo’ mostró a todos sus compañeros de producción, quienes lo acompañaron a la capital desde Trujillo.

Sin embargo, mientras caminaba por el centro de la ciudad sucedió algo particular, pues el payasito vio a dos agentes policiales y dijo frente a la cámara: “Me voy a entregar, gente, me están esperando”, pero al pasar por el costado de ellos como si nada hubiese sucedido replicó: “No me quieren recibir, ya pasé por su lado y no me conocen”.

Esto provocó que miles de usuarios de diversas redes sociales rían a carcajadas, debido a que el popular ‘Chupetín Trujillo’ es acusado por crímenes que nunca cometió. El comediante trujillano saltó a la fama después de que un grupo de Facebook lo ‘troleara’ en su programa ‘Los Chupetines’ y en dicha red social.

Mira el video viral de Facebook