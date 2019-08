WhatsApp: se viraliza historia que muestra polémica conversación entre chica y su mejor amigo [VIDEO]

Desenlace inesperado. En redes sociales se compartió una historia ficticia de WhatsApp que revela la confesión de un chico a su mejor amiga, quien trató de encararlo por supuestamente serle infiel a su actual pareja, pero todo se salió de control.

El chat de WhatsApp se trata de una historia creada por la página Historias de Texto que fue la encargada de divulgar las imágenes y dejó impactados a miles de usuarios, asimismo, este hecho inventado se volvió viral rápidamente en redes sociales y ya cuenta con miles de reproducciones.

Como se aprecia en el video viral de la conversación de WhatsApp, la novia de su mejor amigo le envió un mensaje pidiéndole ayuda para obtener información, debido a que presentía que le era infiel.

Fue entonces que la muchacha decidió encarar a su compañero para saber lo que realmente estaba sucediendo. De pronto, él la sorprendió con un texto en WhatsApp, donde le comentaba que “tenía algo que decirle”.

Sin embargo, la joven le manifestó primero su preocupación y le comentó sobre la conversación que tuvo con la novia de él. “Hace poco hablé con Clarisa y está muy preocupada. Sospecha que tienes a otra”, escribió ella.

De inmediato, el chico negó las especulaciones sobre infidelidad y confirmó que no sentía amor por su pareja porque las cosas habían cambiado, pero todo cambió cuando confesó un secreto que guardó por años.

“Me he enamorado perdidamente de una chica y no sé qué hacer. Nunca me había pasado algo así”, colocó el joven, mientras recibía los ánimos de su mejor amiga. Al final, le reveló que la amaba, no obstante, recibió un rechazo.

Cabe destacar que en redes sociales se ha vuelto popular divulgar graciosas conversaciones ficticias que logran identificar a los miles usuarios por los temas que reflejan en las historias. En esta nota te compartimos el video original del chat de WhatsApp que ha causado sensación en Facebook y Twitter.