Facebook viral: mono se gana los aplausos de todos con admirable acto tras beber agua del caño [VIDEO]

Digno de aplaudir. Un intrépido monito se ha ganado la admiración de miles de usuarios en Facebook, luego de que se difundiera un curioso video que muestra su increíble comportamiento tras beber agua de una cañería. El singular momento fue captado por un visitante de zoológico, quien no desaprovechó la oportunidad para grabarlo y hacerlo viral en las redes.

En las imágenes, que ya han alcanzado más de 1000 reproducciones en Facebook y Twitter, se observa al astuto mono protagonista del viral, prendido al caño de una tubería mientras bebe un poco de agua para refrescarse.

Los primeros segundos de la grabación viral de Facebook no resultan sorprendentes sino hasta que el animal termina de tomar agua e inmediatamente cierra el caño del que se había colgado para poder saciar su sed y evitar que se siga desperdiciando.

La difusión de las imágenes llamó la atención de varios usuarios de Facebook y otras redes, quienes compartieron la peculiar grabación, expresando su admiración por la increíble conducta del mono. La mayoría de internautas calificaron el curioso suceso como una gran lección del animal para los humanos, quienes suelen malgastar el agua enormemente, sin tener reparo de las terribles consecuencias que esto puede generar para el planeta.

“Los animales no humanos siempre dan lección a los animales humanos, ellos son la fuente pura”. “Una belleza, una verdadera lección de vida. Toma agua y cierra el grifo para que no se desperdicie. Un genio”. “Definitivamente no estamos a ese nivel de evolución, se adaptó a una nueva tecnología y optimiza el recurso”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook luego de ver el video.

Mira el video viral de Facebook