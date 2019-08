YouTube viral: buzo se topa “cara a cara” con ballena asesina, le quita su presa y sucede lo increíble [VIDEO]

Inesperado final. Un video viral de YouTube registró el preciso instante en que un hombre se interpuso en el camino de una hambrienta ballena asesina que iba directo a su presa. El final del clip se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

La orca tuvo que renunciar a un trozo de comida que estaba nadando directamente hacia su boca para evitar una colisión estrepitosa con un buzo que estaba filmando un video viral de YouTube en el fondo marino.

La grabación viral de YouTube mostró el aterrador momento que vivió un atrevido hombre que se sumergió en las profundidades del Océano Pacífico para grabar la impresionante naturaleza marítima. Sin embargo, el buzo jamás imaginó que se toparía ‘cara a cara’ con una enorme ballena asesina que iba directo a su persona por una contundente razón.

“Ha sido un buen momento para el ser humano como para el arenque, no tanto para la orca. ¡Un amable acto de parte de la orca, que habría salido adelante!”, dice el comentario de Creatures of the deep, la cuenta de YouTube que publicó el video.

El video viral de YouTube acumuló más de 23 mil reproducciones, 500 compartidos y decenas de comentarios por parte de asombrados usuarios. “Qué suertudo ese hombre al pasar inadvertido por enorme criatura asesina”, “ese hombre acaba de escapar de la muerte”, “increíble la interacción de ambas especies”, se puede leer en las redes sociales.

