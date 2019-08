Gato se echa en cama de perro bebé, sin imaginar que can le daría su merecido [VIDEO]

Te robará el corazón. Un hombre compartió en Facebook un video viral en que su perro bebé se enfrentó a un gato adulto por su cama. La escena mostró el brutal enfrentamiento entre dos mascotas, sin imaginar que el tierno desenlace se volvería tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Tras escuchar los ensordecedores ladridos de su pequeño perro, un hombre no dudó en acercarse a la escena viral de Facebook para descubrir los verdaderos motivos de su nerviosismo. ¿Qué pasó? el can encontró a un gato ‘impostor’ recostado en su cama, el cual lo motivó a desalojarlo a punta de mordiscos.

El cachorro de raza bulldog francés no se amilanó a la hora de enfrentarse a un gato adulto por el poderío de su cama; sin embargo, lejos de causar terror en el felino, el perro provocó la obstinación de su rival y no logró desalojarlo. Sin embargo, lejos de rendirse, la mascota bebé siguió atacando a su terco amigo.

En el video viral de Facebook se aprecia cuando en el primer intento, el perrito no consigue el objetivo, pero no se rinde y sigue intentando con otras técnicas hasta que finalmente el gato se marcha de su lecho.

En un momento dado, el cachorro agarró su cama con dientes y lo arrastró por el piso para desalojar a la fuerza al gato que se había apoderado de sus cosas. El video viral fue compartido en Facebook por la página Rumble Viral, el cual acumuló más de 1 millón de visualizaciones, 616 compartidos y decenas de divertidos comentarios.

“Adorable. Ese perro estaba decidido y ese gato no se rendía tan fácilmente. Me encanta, dales mucho amor a ambos”, “una batalla legendaria”, “me encanta cómo al gato simplemente no le importaba”, “solo dejen que cada uno tenga una cama para sí mismos... sin pelear”, escribieron los usuarios en las redes sociales.

Te recordamos que puedes apreciar las capturas del video viral de Facebook gracias a nuestra galería, y para lograrlo, solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Mira el video viral de Facebook:

Aquí te dejamos el video original compartido en Facebook y YouTube

