Dj crea “carta de amor” con títulos de canciones de Spotify

Marta Fierro, más conocida como Eme DJ, encontró la manera más creativa para dedicarle una carta a la joven que le gustaba. Utilizando sus conocimientos musicales, creó una playlist con diferentes nombres de canciones, que leídas en conjunto dan sentido a su mensaje.

La estrategia utilizada por la dj ha cautivado a los usuarios de las redes, tanto por la cantidad de música que ha utilizado, como por los diferentes artistas y géneros musicales que conforman su playlist, entre los que están Guns N’ Roses, Juan Gabriel, Bomba Estéreo, Natti Natasha, entre otros.

PUEDES VER Quentin Tarantino presenta una lista en Spotify con las mejores canciones de sus películas

La artista musical publicó a través de su cuenta de Twitter las capturas del playlist con el siguiente mensaje: “Le escribí una carta a mi crush con canciones de Spotify, pero no os pongo todas las capturas que son mazo (muchas)”.

Le escribí una carta a mi crush con canciones de Spotify. Pero no os pongo todas las capturas que son mazo. pic.twitter.com/LaYgrUAxiR — Eme DJ (@emeDJ) 4 de agosto de 2019

En menos de 24 horas su publicación alcanzó los 18 mil retweets y 70 mil Me Gusta y fue rebotado por diferentes medios españoles. “Ayer enamoré a media España. Esto ha sido una locura”, escribió en su cuenta de Instagram.

“La chica a la que le envié la playlist se llama Elena y le gustó mucho, pero no tiene redes sociales así que no sabe todo el revuelo que esto está causando. Espero que esto no le importe”, explicó Eme a un medio de su país.

PUEDES VER Spotify alcanza los 108 millones de suscriptores y sigue superando a Apple Music

En la entrevista explicó que primero escribió la carta a mano y luego fue buscando los títulos de las canciones que encajen con su mensaje. “Fue un trabajo de mucha búsqueda, no tanto de escuchar las canciones, porque es más una carta que se lee”, agregó.

Finalmente, dijo que no tiene pensado publicar el playlist, ya que únicamente se lo envío a su amiga, además de que no quiere que se la copien. Ella se dedica a la música desde hace más de 15 años de manera profesional y radica en Madrid.