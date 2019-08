YouTube viral: joven le pide a barbero inexperto que le haga corte con el rostro de Cristiano Ronaldo y peluquero comete gran error [VIDEO]

Un curioso video viral en YouTube ha causado risas en miles de usuarios, quienes vieron el inesperado corte que realizó un inexperto barbero con su cliente, un fanático de uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo. Un joven amante del fútbol acudió a un barber shop, en Bogotá, para que le realicen el diseño de su ídolo, sin imaginar que el peluquero, quien elaboraría el diseño, cometería un grave error en su cabeza.

Las imágenes de YouTube muestran al barbero diseñando el corte con el rostro de Cristiano Ronaldo en la cabeza de su cliente, quien llevaría la imagen de su deportista favorito por algunos meses. A lo largo de los años, los fanáticos acérrimos han ideado muchas maneras de mostrar su apoyo a su jugador favorito, pero este video viral podría ser la más extraña hasta ahora.

Según contó el joven, fueron muchas horas las que pasó en el barber shop esperando ver su dibujo; sin embargo, al notar el diseño que elaboró un inexperto peluquero quedó horrorizado, puesto que la imagen no era la de Cristiano Ronaldo, sino la de otra persona irreconocible, hecho que lo ha convertido en un meme de YouTube y otras redes sociales.

El muchacho no tuvo otra opción que lucir el diseño ‘fail’ que su peluquero elaboró en su cabeza, por lo que los usuarios de YouTube han lanzado diferentes frases para su nuevo look. “Lo que querías que te diseñen y lo que te diseñaron jajajaja”, “Para la otra que gaste un poco más para que luego no se arrepienta”, escribieron algunos internautas en el video viral.

Este video viral que compartió la víctima de un terrible corte de cabello ha sido difundido en YouTube, el 14 de junio y muestra lo que sería la imagen del capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo.

Si quieres ver cómo terminó el protagonista del video viral en YouTube, te compartimos nuestra notagalería, recuerda que lo primero que debes hacer es deslizar cada imagen hacia la izquierda.