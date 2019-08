Reacción de puma al escuchar a Metallica sorprendió a los internautas [VIDEO]

La sorpresa cundió entre todos los admiradores de la conocida banda. En Facebook se convirtió rápidamente en viral un video que muestra el momento exacto en el que una mujer fue acechada por un hambriento puma, mientras paseaba por un sendero de un bosque de Canadá. La chica usó una insólita manera para espantar al depredador, que se hizo tendencia en varias redes sociales.

¿Qué harías si te encuentras cara a cara con un hambriento puma en mitad del bosque? La respuesta sería poner a todo volumen una canción de Metallica, al menos eso diría Dee Galant, una mujer que usó esta insólita técnica para espantar a uno de estos depredadores.

En un video viral publicado en Facebook, se ve a la mujer de 45 años, grabando a un feroz puma que la acechaba a pocos metros de distancia. La chica que paseaba junto a su perro por la isla de Vancouver, le repetía al animal que se vaya.

El encuentro con el depredador hizo que temiera por su vida y la de su mascota, Murphy. Pese a sus gritos, el puma seguía acercándose, dispuesto a atacarlos, por lo que no le quedó otra forma de cortar la grabación y poner a todo volumen la canción Don’t Tread On Me de la conocida banda Metallica.

Una vez que sonaron los primeros estridentes del tema, el puma huyó, perdiéndose entre la vegetación, sorprendiendo a miles de usuarios de Facebook, que no podían creer que eso hubiera funcionado.

En nuestra notagalería de arriba podrás ver las más impactantes imágenes del video viral de Facebook. Solo debes deslizar hacia la derecha para verlas todas.

