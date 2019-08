Facebook viral: perro ayuda a su dueña en las labores de casa y causa furor en las redes [VIDEO]

Un astuto perro ha causado sensación en Facebook y otras redes, luego de que su dueña difundiera un video que muestra cómo el can le ayuda con algunas tareas de la casa. La autora de la grabación logró registrar algunas actividades que realiza su mascota cuando ella está sola y no hay alguien que pueda apoyarla con las labores.

En las imágenes, que ya tienen más de 617 000 reproducciones en Facebook, se observan diferentes momentos en los que el can obedece las órdenes que le da su dueña, como, por ejemplo, alcanzarle algunos alimentos u objetos con su trompa, tal como se muestra en la grabación.

Lo que llamó la atención de los internautas es la gran habilidad del perro para captar rápidamente lo que le ordena su dueña. Incluso, en una parte de la grabación, se observa cómo abre las puertas de una alacena y saca un ingrediente de cocina que sostiene con su trompa hasta llevarlo a las manos de su cuidadora.

Pero la astucia de este intrépido can no termina allí. En otra parte de la grabación, la autora del video hace un experimento con vasitos en el que el perro logra mostrarle dónde está la comida.

La difusión de las imágenes, que muestran la gran astucia de este perro, no pasó desapercibida para los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir y comentar la grabación destacando las hazañas del can.

“Perro de servicio inteligente o mascota bien educada”. “Eso es absolutamente increíble, especialmente cuando el perro sabe exactamente lo que está buscando”. “Maldición, no le muestres esto a mi esposa. Sería reemplazado en un instante”. Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de Facebook luego de ver el video.

Mira el video viral de Facebook