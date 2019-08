Mujer deja solo a su perro pug en casa y cuando regresa lo halla en cómica escena [VIDEO]

Nunca lo imaginó. Una mujer compartió en YouTube un video viral que muestra la cómica escena que su perro protagonizó, luego de que lo dejara cuidado la casa en su ausencia. Las imágenes de este simpático cachorro que fue entrenado como ‘guardián’ han hecho reír a miles de personas en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos.

Upsocl, la página que compartió esta curiosa historia, reveló que la mujer había entrenado a su perro duramente muchos meses para que sea el guardián de su casa, ya que volvería a trabajar y su vivienda se quedaría sola por mucho tiempo.

La dueña del pug más 'famoso’ de YouTube creyó que su perro estaba listo para ser el guardián que tanto quería, por lo que decidió ponerlo a prueba y le dijo que cuide la casa, mientras ella iba al supermercado a comprar algunas cosas.

La mujer pensaba llevarse a su pequeño hijo; sin embargo, prefirió no despertarlo, ya que el supermercado estaba muy cerca y no tardaría mucho en volver. Tras encomendarle el cuidado del hogar a su perro marcha rumbo al establecimiento comercial.

Ella no tardó mucho haciendo las compras, por lo que regresó en menos de lo que había previsto; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al notar que su perro no estaba cuidando la puerta de su hogar, como se lo había pedido.

Temerosa de lo que había pasado, la mujer entra a su casa y se lleva una sorpresa al encontrar a su perro ‘guardián’ acompañando la siesta de su pequeño hijo, un hecho que no dudó en grabar y colgar en YouTube, donde se hizo viral.

El video de este pug dio la vuelta al mundo gracias a YouTube, donde muchos usuarios no pudieron contener las risas y le recomendaron que consiga otro perro, ya que ese can no sirve para esa tarea.

Inesperada persona ofrece ayuda a perro callejero que rogaba por comida

En YouTube se compartió un video viral que ha conmovido a miles de usuarios, quienes lo hicieron viral por su desenlace final. En este se muestra cómo un perro, que vivía en la calle, rogaba por un poco de comida, hasta que la persona menos pensada le dio su apoyo. El hecho se volvió tendencia en México, España y Estados Unidos.

El animal abandonado colocó su plato de comida en la vía pública y se quedó sentado por varios minutos esperando que algún transeúnte se apiade brindándole su apoyo, pero no imaginó recibir solo rechazo. Te dejamos el video viral que fue compartido en YouTube.