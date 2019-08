YouTube viral: Tapir 590 arremete contra Andynsane y hace grave acusación [VIDEO]

Miles de usuarios peruanos han quedado sumamente sorprendidos tras compartirse un video en YouTube, en el que el polémico ‘Tapir 590’ lanzó serias acusaciones contra el reconocido youtuber Andynsane.

El polémico personaje peruano arremetió contra el influencer y lo acusó de intentar sabotear su canal de YouTube, en el que usualmente comparte sus videos. Sin embargo, esto no es todo ya que además se atrevió a cuestionar el contenido que comparte el joven en su canal y lo tildó de “contenido basura”. Dicho video con estas declaraciones se ha vuelto viral y ha generado todo tipo de comentarios.

Si eres de las personas que no saben quién es ‘Tapir 590’, te comentamos que se trata de un joven peruano que se hizo famoso en YouTube por sus videos en los que presumía su vida de lujos y excesos. El joven se hizo viral por sus cortometrajes en los que compartía sus consejos para ser ‘exitoso’ y además llamaba “mascotas” a sus seguidores.

El joven dejó de ser popular en YouTube y Facebook, por lo que muy poco se sabía de su actual paradero. Sin embargo, esto ha dejado de ser así ya que hace solo algunos días compartió un video en su canal y arremetió contra uno de los más conocidos youtubers peruanos, nos referimos a Andynsane.

El siempre polémico ‘Tapir 590’ no dudó en utilizar su espacio personal en YouTube para arremeter contra Andynsane y expresar su molestia por sus constantes comentarios negativos. Además, el muchacho acusó al influencer de mandar a sus seguidores a reportar su canal e intentar perjudicarlo.

“Andynsane me menciona en sus videos, me insulta y se burla de mí. Ahora ha mandado a sus seguidores a reportar mi canal”, sostuvo el joven ‘Tapir 590’ en su más reciente video de YouTube; sin embargo, esto no es todo ya que además lanzó fuertes comentarios sobre el canal del joven influencer y lo acusó de realizar “contenido basura”.

“Andynsane ha traído contenido basura a su canal. Ahora hace videos de ‘Alto al crimen’, chismes de Magaly Medina y ‘Peluchín’ en su canal de YouTube. Te has convertido en una mezcla de todos ellos”, mencionó el joven peruano en su canal.

Dicho video con esta serie de acusaciones hacia Andynsane fueron compartidas en YouTube y se han vuelto virales, puesto que cientos de sus seguidores le brindaron su respaldo. Si bien hubo otros usuarios que lo acusaron de intentar ‘colgarse’ de la fama del youtuber peruano, otro grupo no dudó en apoyarlo ciegamente.