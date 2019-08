Google Maps: joven busca el ‘Área 51’ y queda impactado al descubrir un oscuro secreto [VIDEO]

Con ayuda de la aplicación de Google Maps, un joven intentó recorrer el enigmático ‘Área 51’; sin embargo, no imaginó descubrir un oscuro secreto, la cual pocos usuarios conocen de aquel lugar, donde se dice que guarda algunos grandes misterios. El insólito hallazgo no tardó en viralizarse por México, España y Estados Unidos.

Tal como se reveló en redes sociales, un muchacho intentó buscar este lugar ubicado en una zona restringida de Estados Unidos y no tuvo mejor idea que utilizar Google Maps para poder visitar dicho lugar. Sin embargo, quedó en shock al conocer una inesperada realidad que muy pocos usuarios conocen hasta ahora de aquel inhóspito lugar. ¿De qué se trata? Aquí todo al respecto.

Tras varios años se han tejido todo tipo de historias especulativas sobre qué pasa realmente en el ‘Área 51’, una zona militar muy resguardada por el gobierno estadounidense y que tiene su sede en Nevada. Sin embargo, dicho lugar es todo un misterio, por lo que muchas personas creen que en dicho recinto se realizan investigaciones sobre la vida extraterrestre.

Un joven usuario quedó más que alarmado puesto que utilizó Google Maps para visitar dicho lugar alejado y quedó asombrado con lo que descubrió. El muchacho narró en Facebook que ni bien utilizó esta herramienta de navegación las cosas se pusieron un poco “extrañas”.

Tal como se revelan en las imágenes que el muchacho logró compartir en redes sociales, todo parece indicar que las cámaras de Google Maps no han podido visitar dicha zona y es por ello que no existen registros de las instalaciones que tiene el ‘Área 51’.

Sin embargo, esto no es todo ya que el muchacho también mencionó que algo inusual sucede con el 'muñequito’ de Google Steet View. Como podrás observar en las imágenes compartidas en la parte superior de esta publicación, al desplazar el cursor por el mapa, no aparecerá ruta alguna y además dicho personaje aparecerá en una nave espacial de color celeste, la cual despide una especie de luz verde.

Este inusual hecho captado en Google Maps ha dejado sorprendidos a miles de usuarios de Facebook, quienes jamás se imaginaron que esto pasaría cuando intentas recorrer el ‘Área 51’ con dicha herramienta virtual.

