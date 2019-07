Facebook viral: hombre ebrio desata carcajadas tras quedarse dormido en un insólito lugar [VIDEO]

Un joven protagonizó un bochornoso momento que se ha hecho viral en Facebook y otras redes, luego de ser captado durmiendo en un impensado lugar en plena vía pública. El curioso momento quedó registrado en video por un hombre que salía de un bar nocturno y se percató de la escena.

El singular suceso ocurrió en Hawái, Estado Unidos. Según indicó el autor de las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook, salía con amigos de un club nocturno en el del distrito de Honolulu, Hawái, cuando se percató de algo extraño en el estacionamiento del lugar.

PUEDES VER Coloca cámara de seguridad en su casa y descubre tierna escena entre su perro y su hijo [VIDEO]

Se trataba de un hombre tendido sobre una camioneta. En la grabación viral de Facebook, se observa el momento en el que el autor del video se acerca sorprendido al lugar donde yacía el hombre acostado con su celular al lado de su cabeza, sobre el vehiculó de su amigo, y se percata de que se había quedado dormido en una extraña posición, por lo que no dudó en grabar la curiosa escena para compartirla en sus redes sociales.

“Salía con amigos en el club nocturno del distrito de Honolulu, Hawái, donde promocionaba los fines de semana. Fui a encontrarme con un amigo en la calle, donde todos se estacionan alrededor de la 1: 00 a.m. y vi a alguien tendido el camión de mis amigos. Pronto me di cuenta de que no se despertaría. Afortunadamente, estaba su teléfono al costado de su cabeza y, poco después, lo llamaron para ir en busca de él.”, detalla el autor del video, que no tardó en hacerse viral en Facebook, YouTube y otras redes.

PUEDES VER Estudiante rebelde realiza curiosa acción que deja en ridículo a reportero que transmitía en vivo [VIDEO]

La difusión de las imágenes, causó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook, quienes se rieron de la curiosa situación, señalando que el joven protagonista del clip tuvo suerte de que no le robarán su celular, pues. Como se observa en el clip viral, se encontraba profundamente dormido y no sentía nada.

Mira el video viral de Facebook