Facebook viral: Estos son los mejores memes sobre el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias [FOTOS]

El inesperado anuncio del presidente Martín Vizcarra ante el Congreso de la República, como parte del mensaje a la Nación, provocó que varios usuarios de Facebook crearan hilarantes memes que han hecho reír a miles de internautas en las redes sociales.

Martín Vizcarra, que hace un par de días inauguró los Juegos Panamericanos, Lima 2019, dio un mensaje a la Nación por Fiestas Patrias ante el pleno del Congreso, al cual criticó por su falta de trabajo contra la corrupción.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de ‘Presidente, cierre el Congreso’, dijo Vizcarra.

Asimismo, el Presidente, presentó una inesperada reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal, así como el presidencial, para el 28 de julio de 2020.

El hecho, provocó diversas críticas por parte de los parlamentarios y diversas reacciones en miles de peruanos, algunos de ellos, vieron una gran oportunidad para crear entretenidos memes sobre esto y compartirlo en sus redes sociales, sobre todo en Facebook.

