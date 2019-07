Facebook viral: ¿cómo sacar un cable atrapado debajo de una mesa sin levantarla? Aprende truco [VIDEO]

Misterio resuelto. A través de Facebook, un video viral puso a prueba la inteligencia de miles de usuarios con un acertijo que les dio más de un dolor de cabeza. ¿Se puede liberar un cable de alimentación atrapado debajo de una pesada mesa sin tener que levantarla? La respuesta es un rotundo sí.

Tras la interrogante, los internautas propusieron soluciones poco increíbles como remover el enchufe para sacar el cordón, el desenlace de este insólito acertijo viral de Facebook dejó a más de uno ‘boquiabierto’.

¿Cómo lo hizo?

El video viral compartido en Facebook por la página Newsflare registró el instante en que la chica no utilizó ninguna herramienta para quitar el cable de alimentación de la pesada mesa sin tener que esforzarse para levantarla. Por el contrario, en la grabación se puede observar que solo se necesitó un poco de paciencia.

La responsable de la grabación en Facebook realizó una especie de lazo que consistió en pasar el cable por debajo de la pesada estructura e inmediatamente introducir el enchufe por el bucle que se formó. En un dos por tres, la mujer logró remover el cable limpiamente.

Tras la publicación del video en Facebook, miles de internautas dejaron sus mensajes de asombro, ya que no se explican cómo la mujer sacó el cable de alimentación sin ningún esfuerzo. “No me importa lo que digan, eso es jodidamente mágico”, “¡levanta la mesa!”, “¿por qué no puedo entender esto?”, “gracias a Dios, nunca tendré que usar esto porque no ataré mis acordes a la parte inferior de mis mesas”, se puede leer en las redes sociales.

