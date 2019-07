YouTube viral: hombre se hace el muerto frente a su perro y este hace lo impensado [VIDEO]

No se lo esperaba. Un nuevo video protagonizado por un perro ha causado furor en YouTube y otras redes sociales, al mostrar la inesperada reacción de un perro luego de ver que su dueño estaba aparentemente ahogándose en un enorme lago

El increíble comportamiento del can quedó registrado en video por uno de los familiares de su amo, quien compartió la peculiar grabación a YouTube y se ha hecho viral durante las últimas horas. ¿De qué se trata?

PUEDES VER Extraña criatura ataca a novios cuando pasaban un momento íntimo en una piscina [VIDEO]

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, se observa a un joven bañándose en un lago de gran profundidad, mientras es atentamente vigilado por su mascota. Como se ve en el clip, el can espera a su amo sentado afuera del lago hasta que este termine su actividad, no obstante, en un momento se da cuenta de que algo no marcha bien, y se manifiesta rápidamente.

En la grabación, se observa el momento en que el hombre se sumerge en el agua por un buen rato ante la mirada atenta de su perro, y se queda con la cabeza gacha como si se estuviera ahogando, por lo que el can percibe rápidamente que su amo no se encuentra bien y se lanza hacia él para rescatarlo.

Una vez dentro del agua, el hombre se levanta rápidamente mirando con algo de sorpresa y satisfacción lo que acaba de hacer su perro, mientras que el can le toma la mano y lo jala hacia la orilla con su trompa.

Pero eso no es todo, como se ve en el clip viral de YouTube, una vez afuera del agua, el animal no suelta la mano del joven, e intenta sacarlo a jalones, mientras que el hombre solo atina a reírse frete a la cámara, mostrándose sorprendido y alegre por lo que acaba de hacer su mascota.

Mira el video viral de YouTube: