El inspirador video en el que un adolescente sin brazos supera un reto de salto

Un joven atleta sin brazos se propuso un reto de salto en un gimnasio de Estados Unidos y su reacción fue convertida en viral en redes sociales.

El envalentonado adolescente, alentado enérgicamente por tres personas, es víctima de la frustración en sus primeros intentos pero luego lo logra y echa a llorar en los brazos de su entrenadora. El vídeo de Twitter ya cuenta con tres millones de reproducciones.

El inspirador video muestra al adolescente saltar sobre una caja de 50 centímetros de altura como parte de su entrenamiento diario.

Con la ropa empapada de sudor, lo intenta tres veces y grita de impotencia al pensarlo poco probable. Tres personas lo rodean y una entrenadora lo motiva. “Salta la caja, ahora”, le grita. “Otra vez”, le repite luego del tercer intento.

Tras lograrlo, el joven busca a su entrenadora y la abraza, rompiendo en llanto embargado por la emoción.

“Mi momento favorito de Nubability Camp. Tim superó sus miedos y dudas y aterrizó en un salto de 20”, reza la publicación de Twitter que comparte el emotivo video.

En el siguiente material gráfico se ve a la entrenadora hablando con él. “No te rindas, me entendiste. No digas que no puedes hacerlo”, le dice en sollozos. Luego se acerca a abrazar a los otros entrenadores.

Las imágenes fueron filmadas por la fundación estadounidense NubAbility, la cual se dedica a ayudar a jóvenes amputados a involucrarse en el deporte como forma de superación personal.