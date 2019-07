Facebook viral: llama ‘diabólica’ hace pasar momentos de terror a joven turista y las imágenes inquietan las redes [VIDEO]

El animal logró desatar la curiosidad de miles de usuarios. En Facebook, se volvió viral un singular video que muestra el inaudito comportamiento que realizó una llama cuando conoció a una joven turista.

Las llamas guardan en sus genes una historia antiquísima que data de tiempos donde la actual Sudamérica era territorio donde el imperio Inca dominaba y conquistaba. Según entendidos del tema, explican que estos animales fueron creados por pueblos andinos gracias a la selección artificial realizada al guanaco salvaje.

Su importancia para los habitantes del antiguo Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador abarca desde su utilización para conseguir carne y lana, además de ser el único animal de aquella época que servía para la carga.

Asimismo, recientemente una llama fue la principal protagonista de un video viral en Facebook donde una usuaria registró el preciso instante en que el auquénido la sorprende al ‘espiarla’ cuando la joven se encuentra de espaldas.

“En el hotel donde me estoy quedando hay una llama que cada vez que la miro, me ignora, pero si me voy me queda mirando”, dice el texto en la publicación de Facebook de la usuaria identificada como “@Eugendro”.

Conforme se aprecia en el video viral de Facebook, cuando la turista se aproxima al animal, este tiende a mirar hacia otra dirección, pero cuando la joven se dispone a voltear, es seguida rápidamente por la amena llama.

El video consiguió gran admiración y generó sorpresa en miles de internautas en Facebook y demás redes sociales, sin embargo, un usuario brindó una tentativa respuesta al ‘misterio’: “Eso pasa porque en su campo visual tienen un punto ciego que es el hocico. Entonces, cuando te acercas se pone de perfil para poder visualizarte mejor en caso seas una amenaza”.

A continuación, el video viral desde una cuenta en Twitter: